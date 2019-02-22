«Северсталь» всухую обыграла «Спартак»

«Северсталь» встречалась со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Команда Андрея Разина открыла счёт на 6-й минуте стараниями Богдана Якимова. В концовке второго периода череповецкий клуб укрепил преимущество — результативный бросок на свой счёт записал Герман Грачёв. На 58-й минуте третью шайбу в ворота московской команды отправил Вадим Кудако, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт на табло.



«Северсталь» закончила сезон на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» остался на 6-м месте, соперник московской команды по первому раунду плей-офф станет известен позже.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.