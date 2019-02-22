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«Северсталь» всухую обыграла «Спартак»

«Северсталь» всухую обыграла «Спартак»
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Команда Андрея Разина открыла счёт на 6-й минуте стараниями Богдана Якимова. В концовке второго периода череповецкий клуб укрепил преимущество — результативный бросок на свой счёт записал Герман Грачёв. На 58-й минуте третью шайбу в ворота московской команды отправил Вадим Кудако, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт на табло.

«Северсталь» закончила сезон на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» остался на 6-м месте, соперник московской команды по первому раунду плей-офф станет известен позже.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Якимов (Хохлов, Монахов) – 05:03 (5x5), 2:0 – Грачёв (Кудако, Захарчук) – 38:12 (5x5), 3:0 – Кудако (Якимов) – 57:21 (en)
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