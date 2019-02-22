«Сочи» переиграл «Слован» и попал в плей-офф на «Локомотив»

«Сочи» обыграл «Слован» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, «леопарды» открыли счёт на 39-й минуте стараниями Александра Полунина, переигравшего голкипера Михала Войводу. На последних секундах вторую шайбу в ворота гостей отправил Юрий Александров. Вратарь хозяев Константин Барулин записал на свой счёт шат-аут.



«Слован» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Зубова благодаря победу в игре с клубом из Братиславы переместились на шестое место, в первом раунде плей-офф черноморская команда встретится с «Локомотивом».