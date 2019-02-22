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«Сочи» переиграл «Слован» и попал в плей-офф на «Локомотив»

«Сочи» переиграл «Слован» и попал в плей-офф на «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

«Сочи» обыграл «Слован» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, «леопарды» открыли счёт на 39-й минуте стараниями Александра Полунина, переигравшего голкипера Михала Войводу. На последних секундах вторую шайбу в ворота гостей отправил Юрий Александров. Вратарь хозяев Константин Барулин записал на свой счёт шат-аут.

«Слован» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Зубова благодаря победу в игре с клубом из Братиславы переместились на шестое место, в первом раунде плей-офф черноморская команда встретится с «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Полунин (Капустин) – 38:15 (5x5), 2:0 – Александров – 59:46 (en)
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