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Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 22 февраля, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. По его итогам стали известны восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Восточная конференция

«Автомобилист» — «Трактор»
«Барыс» — «Торпедо»
«Металлург» — «Салават Юлаев»
«Авангард» — «Ак Барс»

Западная конференция

ЦСКА — «Витязь»
СКА — «Спартак»
«Локомотив» — «Сочи»
«Йокерит» — «Динамо» М

Серии начнутся 25 и 26 февраля. Первые и вторые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми, третьи и четвёртые — на аренах команд, указанных вторыми. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», обыгравший в финальной серии хоккеистов ЦСКА со счётом 4-1.

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