Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 22 февраля, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. По его итогам стали известны восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Восточная конференция



«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Металлург» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Ак Барс»



Западная конференция



ЦСКА — «Витязь»

СКА — «Спартак»

«Локомотив» — «Сочи»

«Йокерит» — «Динамо» М



Серии начнутся 25 и 26 февраля. Первые и вторые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми, третьи и четвёртые — на аренах команд, указанных вторыми. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», обыгравший в финальной серии хоккеистов ЦСКА со счётом 4-1.