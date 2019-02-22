Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 22 февраля, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. По его итогам стали известны восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
Восточная конференция
«Автомобилист» — «Трактор»
«Барыс» — «Торпедо»
«Металлург» — «Салават Юлаев»
«Авангард» — «Ак Барс»
Западная конференция
ЦСКА — «Витязь»
СКА — «Спартак»
«Локомотив» — «Сочи»
«Йокерит» — «Динамо» М
Серии начнутся 25 и 26 февраля. Первые и вторые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми, третьи и четвёртые — на аренах команд, указанных вторыми. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.
В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», обыгравший в финальной серии хоккеистов ЦСКА со счётом 4-1.