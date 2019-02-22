ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин оформил 11-й шат-аут в сезоне.



ЦСКА закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице. Рижане остались на девятом месте в Западной конференции, подопечные Гиртса Анкипанса не сумели пробиться в плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.