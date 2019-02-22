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ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин оформил 11-й шат-аут в сезоне.

ЦСКА закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице. Рижане остались на девятом месте в Западной конференции, подопечные Гиртса Анкипанса не сумели пробиться в плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Светлаков (Телегин, Марченко) – 25:06 (5x5), 2:0 – Вей (Капризов) – 29:03 (5x5), 3:0 – Капризов – 59:58 (en)
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