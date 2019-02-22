Московское «Динамо» завершило регулярный сезон победой в игре с «Торпедо»

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице России.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Владимира Крикунова забросили три шайбы стараниями Даниила Тарасова, Дмитрия Кагарлицкого и Игоря Макарова. На это нижегородская команда смогла ответить голом Роберта Саболича в большинстве. В концовке точку поставил Евгений Мозер.



«Динамо» закончило сезон на пятом месте в Западной конференции, в первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с «Йокеритом». «Торпедо» заняло седьмое место на Востоке, в плей-офф команда Дэвида Немировски встретится с «Барысом».