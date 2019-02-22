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Московское «Динамо» завершило регулярный сезон победой в игре с «Торпедо»

Московское «Динамо» завершило регулярный сезон победой в игре с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице России.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Владимира Крикунова забросили три шайбы стараниями Даниила Тарасова, Дмитрия Кагарлицкого и Игоря Макарова. На это нижегородская команда смогла ответить голом Роберта Саболича в большинстве. В концовке точку поставил Евгений Мозер.

«Динамо» закончило сезон на пятом месте в Западной конференции, в первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с «Йокеритом». «Торпедо» заняло седьмое место на Востоке, в плей-офф команда Дэвида Немировски встретится с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 1
0:0, 3:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Тарасов (Чайковски, Закриссон) – 24:08 (5x5), 2:0 – Кагарлицкий (Индрашис, Шипачёв) – 29:17 (5x4), 3:0 – Макаров (Мозер, Моисеев) – 33:22 (5x5), 3:1 – Саболич (Шенфельд, Аляев) – 35:58 (5x4), 4:1 – Мозер (Макаров) – 59:30 (en)
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