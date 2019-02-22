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«Авангард» обыграл «Сибирь» и начнёт серию с «Ак Барсом» в Балашихе

«Авангард» обыграл «Сибирь» и начнёт серию с «Ак Барсом» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

«Авангард» принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Балашихе. Игра закончилась со счётом 7:3 в пользу «ястребов».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Боба Хартли забросили четыре шайбы в первом игровом отрезке. Их авторами стали Кирилл Семёнов, Денис Зернов, Илья Михеев и Михаил Фисенко. Новосибирская команда смогла ответить результативным броском Никиты Михайлова. Во втором периоде ворота гостей поразили Виктор Стольберг, Семёнов, Сергей Шумаков. Подопечные Александра Андриевского смогли отыграть две шайбы стараниями Максима Казакова и Александра Шарова.

«Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, омская команда начнёт серию плей-офф с «Ак Барсом» в Балашихе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
7 : 3
4:1, 3:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Семёнов (Емелин) – 04:18 (5x5), 2:0 – Зернов (Шумаков, Медведев) – 09:46 (5x5), 2:1 – Михайлов (Принс, Брюле) – 13:09 (5x5), 3:1 – Михеев (Широков, Медведев) – 15:14 (5x5), 4:1 – Фисенко (Манукян, Стась) – 18:28 (5x5), 5:1 – Стольберг (Емелин, Шумаков) – 21:03 (5x4), 6:1 – Семёнов (Яремчук) – 25:45 (5x5), 7:1 – Шумаков (Покка) – 28:10 (5x5), 7:2 – Казаков (Принс) – 33:41 (5x5), 7:3 – Шаров (Демидов, Саюстов) – 45:48 (5x5)
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