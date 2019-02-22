«Авангард» обыграл «Сибирь» и начнёт серию с «Ак Барсом» в Балашихе

«Авангард» принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Балашихе. Игра закончилась со счётом 7:3 в пользу «ястребов».



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Подопечные Боба Хартли забросили четыре шайбы в первом игровом отрезке. Их авторами стали Кирилл Семёнов, Денис Зернов, Илья Михеев и Михаил Фисенко. Новосибирская команда смогла ответить результативным броском Никиты Михайлова. Во втором периоде ворота гостей поразили Виктор Стольберг, Семёнов, Сергей Шумаков. Подопечные Александра Андриевского смогли отыграть две шайбы стараниями Максима Казакова и Александра Шарова.



«Авангард» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, омская команда начнёт серию плей-офф с «Ак Барсом» в Балашихе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.