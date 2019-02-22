«Автомобилист» переиграл «Витязь», Чесалин оформил хет-трик

«Витязь» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.



В первом периоде ворота подмосковной команды поразили Евгений Чесалин и Артём Гареев. Во втором периоде хозяева отыграли один гол стараниями Алексея Макеева, на что уральский клуб ответил ещё одной шайбой Чесалина. В третьем периоде четвёртый гол в ворота подмосковного клуба оформил Илья Крикунов, а окончательный счёт установил Чесалин, оформивший хе-трик.



«Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Андрея Мартемьянова сыграет с «Трактором». «Витязь» в первом раунде плей-офф встретится с ЦСКА, выигравшим регулярку.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.