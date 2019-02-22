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«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Автомобилист» переиграл «Витязь», Чесалин оформил хет-трик

«Автомобилист» переиграл «Витязь», Чесалин оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В первом периоде ворота подмосковной команды поразили Евгений Чесалин и Артём Гареев. Во втором периоде хозяева отыграли один гол стараниями Алексея Макеева, на что уральский клуб ответил ещё одной шайбой Чесалина. В третьем периоде четвёртый гол в ворота подмосковного клуба оформил Илья Крикунов, а окончательный счёт установил Чесалин, оформивший хе-трик.

«Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Андрея Мартемьянова сыграет с «Трактором». «Витязь» в первом раунде плей-офф встретится с ЦСКА, выигравшим регулярку.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 5
0:2, 1:1, 0:2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Чесалин (Егоршев, Хрипунов) – 04:54 (5x5), 0:2 – Гареев (Трямкин) – 12:11 (5x5), 1:2 – Макеев (Катичев, Швец-Роговой) – 29:58 (5x5), 1:3 – Чесалин (Лямин, Трямкин) – 36:54 (5x5), 1:4 – Крикунов (Кучерявенко, Казионов) – 48:35 (5x4), 1:5 – Чесалин (Гуркин, Грачёв) – 58:51 (5x5)
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