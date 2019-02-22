«Амур» — худший российский клуб КХЛ в нынешнем сезоне

Владивостокский «Адмирал» победил хабаровский «Амур» в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу забросил Александр Мерескин, сумевший отличиться в начале третьего периода. Его ассистентом выступил защитник Иван Мищенко, в начале февраля дебютировавший в сборной России.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 12-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.



Хабаровский клуб стал худшим российским клубом нынешнего сезона. «Амур» набрал 49 очков, у «Адмирала» и «Северстали» по 51, у «Нефтехимика» — 52.