«Вашингтон» выменял у «Детройта» защитника Дженсена

«Вашингтон Кэпиталз» приобрёл защитника Ника Дженсена в результате обмена с «Детройт Ред Уингз», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Столичный клуб получил также выбор в пятом раунде драфта. В команду из штата Мичиган переезжает 23-летний защитник Мэдисон Боуи. Кроме того, «Детройт» получил выбор во втором раунде драфта.

В нынешнем сезоне 28-летний Дженсен провёл 60 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил две шайбы и отдал 13 голевых передач при показателе полезности «+1» и 17 штрафных минутах. На счету Боуи 33 матча, в которых он забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач при 38 минутах штрафного времени.



«Детройт» выбрал американца на драфте-2009 в пятом раунде под общим 150-м номером.