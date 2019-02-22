Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Уэска». 22 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» выменял у «Детройта» защитника Дженсена

«Вашингтон» выменял у «Детройта» защитника Дженсена
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» приобрёл защитника Ника Дженсена в результате обмена с «Детройт Ред Уингз», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Столичный клуб получил также выбор в пятом раунде драфта. В команду из штата Мичиган переезжает 23-летний защитник Мэдисон Боуи. Кроме того, «Детройт» получил выбор во втором раунде драфта.

В нынешнем сезоне 28-летний Дженсен провёл 60 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил две шайбы и отдал 13 голевых передач при показателе полезности «+1» и 17 штрафных минутах. На счету Боуи 33 матча, в которых он забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач при 38 минутах штрафного времени.

«Детройт» выбрал американца на драфте-2009 в пятом раунде под общим 150-м номером.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент