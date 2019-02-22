Крикунов: Закриссон то травмирован был, то выпадал. Сейчас более-менее играет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о матче с «Торпедо» (4:1).

«Первый период проспали. Я не понял, что мы там делали на льду. Во втором немного разбегались и начали более-менее играть. Первое звено у нас использовало большинство. В конце периода сыграли хорошо, а в третьем отрезке опять кое-как, хоть и забили в пустые ворота. Скажу, что попробовали другое сочетание в большинстве. Хиетанену дали отдохнуть перед плей-офф, играл у нас там Закриссон. Слава богу, больше никто не травмировался. Готовимся к плей-офф.

Вряд ли мы будем менять тройки нападения, скорее всего, они останутся такие же, как и сегодня. Завтра у нас тренировка, и мы уже через два дня играем в Хельсинки. Послезавтра вылет.

Закриссону сейчас даём больше времени, потому что он более-менее играет. До этого он то травмирован был, то выпадал. Входил в игру, опять получал травму. Сейчас жив-здоров, поэтому и даём ему игровое время», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.