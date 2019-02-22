Капризов: особых чувств от титула лучшего снайпера регулярки нет

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:0). Форвард московского клуба стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.



«Приятно одержать победу в последнем матче регулярного чемпионата, но сейчас больше думаем о плей-офф. Понимали, что рижанам некуда отступать, им нужна была победа. Они действовали активно, получился хороший матч. Динамовцы боролись до конца, за это надо отдать им должное. В конце Сорокин выручил нас. Не думаем о «Витязе», будем выходить и играть, вне зависимости от оппонента. Особых чувств от титула лучшего снайпера регулярки нет», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин оформил 11-й шат-аут в сезоне.