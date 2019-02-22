Бочаров — о проблемах на арене «Динамо»: это позор, такого не должно быть

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1) поделился мнением о возникших технических проблемах на домашней арене бело-голубых. На протяжении большей части первого периода на «ВТБ Арене» не работало табло. Эта проблема была устранена только к 15-й минуте периода. Помимо этого, в течение всей игры после окончания штрафного времени на арене срабатывала сирена, которая должна была оповещать о конце периода.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Положительные ощущения от завершения регулярного чемпионата. Начали очень плохо, в итоге поднялись на пятое место. Начинаем плей-офф с финнами, с которыми удачно играли в регулярке. Но плей-офф — это плей-офф, совсем другая игра.

Ну что значит было скучно завершать регулярный чемпионат? Люди приходят на наши игры с семьями, платят свои деньги. Хотелось бы извиниться за последние матчи, кто-то себя берёг. До конца надо играть и побеждать в каждом матче, чтобы была уверенность перед плей-офф. Это психологический момент, потому что удачу можно отпустить, а потом иди ищи её. Хорошо, что сегодня уверенно победили. Через три дня начинаем плей-офф.

Обращали ли внимание на проблемы с сиреной? Да там не только сирена — табло ещё не работало. Такого не должно быть на этом уровне. Стыдно. Позор. Как можно большую часть периода играть без времени? Диктор сообщает, сколько остаётся играть. Мне кажется, на уличных площадках получше условия», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.