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Андронов: никогда не думал о проклятии Кубка Континента

Андронов: никогда не думал о проклятии Кубка Континента
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:0).

«То, что установили новый рекорд по пропущенным шайбам в регулярке — заслуга вратарей, которые весь сезон выручали нас. Готовились к игре как обычно, не обращали внимания на соперника, не думали об их интересах. Выходили выигрывать. Никогда не думал о проклятии Кубка Континента», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин оформил 11-й шат-аут в сезоне.

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