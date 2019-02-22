Андронов: никогда не думал о проклятии Кубка Континента

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:0).



«То, что установили новый рекорд по пропущенным шайбам в регулярке — заслуга вратарей, которые весь сезон выручали нас. Готовились к игре как обычно, не обращали внимания на соперника, не думали об их интересах. Выходили выигрывать. Никогда не думал о проклятии Кубка Континента», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин оформил 11-й шат-аут в сезоне.

