«Спартак» проведёт домашние матчи серии первого раунда плей-офф со СКА на «ЦСКА Арене».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«В ходе обсуждения с участием всех заинтересованных сторон было принято решение, что московский «Спартак» проведёт домашние матчи первого раунда плей-офф на «ЦСКА Арене». Изменения ранее утвержденного графика второй части чемпионата не потребуются», — сообщили с пресс-службе КХЛ.

В последнем матче регулярки красно-белые проиграли «Северстали» со счётом 0:3. Команда Андрея Разина открыла счёт на 6-й минуте стараниями Богдана Якимова. В концовке второго периода череповецкий клуб укрепил преимущество — результативный бросок на свой счёт записал Герман Грачёв. На 58-й минуте третью шайбу в ворота московской команды отправил Вадим Кудако, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт на табло.