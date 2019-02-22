Никитин: рижское «Динамо» в первом раунде было бы не самым плохим вариантом

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:0).



«Мы понимали, что будет непростой матч. Мотивация у команд была немного разной. Рижане тоже имели шансы на победу сегодня. Отличие в том, что мы смогли реализовать моменты. И Илье Сорокину дали поработать в третьем периоде. Хотелось бы поблагодарить рижан за хороший тонус в предверии игр плей-офф. Готовимся дальше. По поводу «Динамо» в первом раунде, Рига — классный город, у меня там много друзей, поэтому это был бы не самый плохой вариант. Но как можно в плей-офф подгадывать команду? Я зайду и скажу ребятам: «Давайте сегодня сыграем так, чтобы попасть на Ригу?».



«Витязь» — организованная команда. Там есть опытные ребята. Но в плей-офф о недооценке не может быть и речи», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.