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Никитин: рижское «Динамо» в первом раунде было бы не самым плохим вариантом

Никитин: рижское «Динамо» в первом раунде было бы не самым плохим вариантом
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:0).

«Мы понимали, что будет непростой матч. Мотивация у команд была немного разной. Рижане тоже имели шансы на победу сегодня. Отличие в том, что мы смогли реализовать моменты. И Илье Сорокину дали поработать в третьем периоде. Хотелось бы поблагодарить рижан за хороший тонус в предверии игр плей-офф. Готовимся дальше. По поводу «Динамо» в первом раунде, Рига — классный город, у меня там много друзей, поэтому это был бы не самый плохой вариант. Но как можно в плей-офф подгадывать команду? Я зайду и скажу ребятам: «Давайте сегодня сыграем так, чтобы попасть на Ригу?».

«Витязь» — организованная команда. Там есть опытные ребята. Но в плей-офф о недооценке не может быть и речи», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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