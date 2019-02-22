Хартли: нам предстоит играть с действующим обладателем КГ, это огромный вызов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча с «Сибирью» (7:3). В первом раунде плей-офф омская команда сыграет с «Ак Барсом».



«Хотел бы поздравить Александра Андриевского. Считаю, что с его приходом в «Сибири» было много позитивных изменений. Думаю, что «Сибири» не хватило времени. Мы знали, что у команды будет недостаток мотивации и эмоций. Мы знали своего соперника по первому раунду, поэтому боролись за то, чтобы стартовать в плей-офф дома.



Если посмотреть на таблицу, то и «Барыс», и Магнитогорск, и Казань, и мы, и Уфа – сильные команды. Разница в очках минимальная, всё очень плотно. Нам предстоит играть с действующим обладателем Кубка Гагарина. Это огромный вызов, но дорога к кубку всегда непростая», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.