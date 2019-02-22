Майоне: самый запоминающийся момент — игра против Дацюка

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (0:3).



«Мы очень расстроены итогом, но я горд игрой с ЦСКА. На протяжении всего сезона команда играла хорошо. Была невероятная поддержка болельщиков, которая придавала энергии.



По моему будущему, посмотрим. Нам с девушкой очень направится Рига. У нас есть латвийская собака. Сейчас я поеду домой, проведу время с семьёй. Не виделся с ними давно. Мне нравится КХЛ, считаю эту лигу очень хорошей. Запомнились путешествия, я насладился этим сезоном. Самый запоминающийся момент — игра против Павла Дацюка. Также запомнил Матч всех звёзд, это было прикольно. Вообще, я получил потрясающий опыт», — передаёт слова Майоне корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.