Андриевский: пока в «Сибири» никто ничего не предлагал, мне ходить и кричать?

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал результат матча с «Авангардом» (3:7).

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«Сложно что-то комментировать по нашей игре. Вышли без эмоций, но это понятно. Без концентрации, проиграли всю борьбу в первом периоде. Особенно, на своём пятаке дали очень много шансов «Авангарду». Хочу отметить наших болельщиков, которые в очередной раз поддерживали нас при плохой игре и при таком счёте.



Хочу ли я остаться в «Сибири»? Тут не от меня всё зависит. Мне пока никто ничего не предлагал. Мне что, ходить и кричать, что я этого хочу? Мы не выполнили задачу, не вышли в плей-офф, поэтому никакой удовлетворённости сезоном нет. Это искренне, честно. Я не удовлетворён», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.