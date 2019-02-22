Бузова: говорила хоккеистам, что у них хороший вкус, в отличие от футболистов

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 7:3.



«Я первый раз в жизни на матче «Авангарда» и на этом стадионе. Рада, что в последнее время моя жизнь пересекается с таким потрясающим видом спорта, как хоккей. Наши отношения с хоккеем развиваются очень давно. Два года назад, когда я выпустила песню «Мало половин» Виталий Атюшов, из другой хоккейной команды, забил шайбу. Затем станцевал, а другие хоккеисты подхватили. Получился негласный флэшмоб. Говорила парням-хоккеистам, что у них хороший вкус, в отличие от футболистов. Я всегда, когда приезжаю в другие города с гастролями, то мне приятно, что хоккеисты с жёнами и детьми приходят на мои концерты, танцуют под Бузову.



«Авангард» выиграл у «Сибири» — 7:3! Я в спорте разбираюсь, болею за сборную России. Вообще хоккей у нас очень хорошо развит в стране. Это здорово, я за спорт. Нужно поддерживать наших спортсменов. Получила на матче заряд энергии, было много болельщиков, а ещё и такой потрясающе красивый счёт. В преддверии 23 февраля – дня защитника отечества – всё сложилось красиво», — передаёт слова Бузовой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.