Дорион: «Оттава» предлагала Дюшейну долгосрочный контракт перед обменом

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс». Взамен канадский клуб получил форвардов Виталия Абрамова и Джонатана Давидсона, а также выбор в первом раунде драфта.



«Когда мы приобретали Мэтта в ноябре 2017 года, то надеялись, что его переход поможет команде совершить серьёзное продвижение в плей-офф. Очевидно, что наша задумка не воплотилась в реальность. Больше года назад руководство приняло решение заняться перестройкой всей организации. Мы желали, чтобы Мэтт был частью этого процесса. Руководство подготовило справедливое и комплексное предложение по новому контракту, который позволил бы сохранить игрока в команде на длительный срок. Мы предложили долгосрочный контракт.



Как только стало известно, что Дюшейн не хочет быть частью перестройки, мы сконцентрировались на том, какие активы могли бы приобрести в результате обмена Мэтта. Руководство считает, что приобретение Абрамова и Давидсона вместе с выбором в первом раунде драфта поможет команде в будущем. Оно соответствует усилиям, направленным на создание молодой, быстрой и сильной команды», — приводит слова Дориона официальный сайт «Оттавы».

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»