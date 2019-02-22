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Дорион: «Оттава» предлагала Дюшейну долгосрочный контракт перед обменом

Дорион: «Оттава» предлагала Дюшейну долгосрочный контракт перед обменом
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс». Взамен канадский клуб получил форвардов Виталия Абрамова и Джонатана Давидсона, а также выбор в первом раунде драфта.

«Когда мы приобретали Мэтта в ноябре 2017 года, то надеялись, что его переход поможет команде совершить серьёзное продвижение в плей-офф. Очевидно, что наша задумка не воплотилась в реальность. Больше года назад руководство приняло решение заняться перестройкой всей организации. Мы желали, чтобы Мэтт был частью этого процесса. Руководство подготовило справедливое и комплексное предложение по новому контракту, который позволил бы сохранить игрока в команде на длительный срок. Мы предложили долгосрочный контракт.

Как только стало известно, что Дюшейн не хочет быть частью перестройки, мы сконцентрировались на том, какие активы могли бы приобрести в результате обмена Мэтта. Руководство считает, что приобретение Абрамова и Давидсона вместе с выбором в первом раунде драфта поможет команде в будущем. Оно соответствует усилиям, направленным на создание молодой, быстрой и сильной команды», — приводит слова Дориона официальный сайт «Оттавы».

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»
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