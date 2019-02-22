Уланов: «Спартак» попал в плей-офф, и некоторые хоккеисты команды успокоились

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:3). В первом раунде плей-офф московский клуб сыграет со СКА.



«Так получилось, что ребята, многим из которых дали второй, а то и третий шанс остаться в лиге, вышли на игру с куда большим желанием, чем мы. «Спартак» попал в плей-офф за пять туров до конца чемпионата, и некоторые хоккеисты команды успокоились. И все эти пять туров мы проиграли.



В течение двух игр не могли забить. Может быть, эти голы оставили на плей-офф? Да, были моменты, которые не реализовали в сегодняшней игре. Пару дней у нас есть, чтобы подготовиться. Хоккей в плей-офф, понятно, другой. Будем настраиваться», — приводит слова Уланова официальный сайт красно-белых.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.