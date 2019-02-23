Чудные очки и радость актёра «6 кадров». Лучшие фото матча «Динамо» — «Торпедо»

22 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 4:1.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Владимира Крикунова забросили три шайбы стараниями Даниила Тарасова, Дмитрия Кагарлицкого и Игоря Макарова. На это нижегородская команда смогла ответить лишь голом Роберта Саболича в большинстве. В концовке точку поставил Евгений Мозер. Таким образом, московское «Динамо» смогло прервать серию из трёх поражений подряд в домашних матчах.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорресподнента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.