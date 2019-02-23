Макдэвид дисквалифицирован на два матча за удар в голову Ледди

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид дисквалифицирован на два матча за удар в голову защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эпизод произошёл на 18-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Эдмонтона» в овертайме со счётом 4:3. Главные арбитры Кайл Реман и Брэд Уотсон оценили нарушение Макдэвида малым штрафом.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Макдэвид потеряет чуть больше $ 134 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sporstnet в YouTube.

В нынешнем сезоне 22-летний Макдэвид провёл 58 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 32 заброшенные шайбы и 53 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени.