Любимов: игра с «Ак Барсом» была с таким накалом, какой будет в плей-офф

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов поделился мнением о победе в игре с «Ак Барсом» (4:0). В первом раунде плей-офф уральская команда встретится с «Салаватом Юлаевым».

«Игра была уже была с таким накалом, какой будет в плей-офф. Мы каждый матч играем, чтобы победить. Бывает, иногда что-то не получается, но сегодня получилось больше, чем не получилось, поэтому и победили.

Чего ждать от «Салавата»? Игра только закончилась, нам тренеры скажут, чего ждать. Нам что скажут, мы то и будем делать.

Последняя игра «регулярки», тем более домашняя, мы её выиграли и порадовали болельщиков. И они нас сегодня поддерживали, гнали вперёд, огромное спасибо болельщикам – атмосфера супер! Надеемся, что так же поддержат в плей-офф», — приводит слова Любимова официальный сайт «Магнитки».