Бобровский вышел в лидеры по количеству «сухих» матчей за последние три сезона

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал сухую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0.

Третьей звездой встречи стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска, а также был признан третьей звездой встречи. Голкипер вышел в лидеры по количеству «сухих» матчей за последние три сезона, повторив результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 16 шат-аутов.

На 15-й минуте счёт открыл форвард гостей Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов», отличившись в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Точку в матче поставил Оливер Бьёркстранд.

«Коламбус» впервые за три матча победил и вернулся в зону плей-офф Восточной конференции, набрав 71 очко.