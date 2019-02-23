Кейн — 7-й игрок в истории НХЛ с двумя сериями по 20 результативных матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.

Одна из шайб хозяев на счету Патрика Кейна. Таким образом, он продлил результативную серию до 20 матчей. 30-летний американец – седьмой игрок в истории лиги, в активе которых есть не менее двух подобных серий. В сезоне 2015/16 форвард набирал очки 26 встреч кряду.

Кроме Кейна, по две такие серии имеют на своём счету Брэтт Халл, Марио Лемье, Ги Лафлёр, Адам Оутс и Стив Айзерман. У Уэйна Гретцки семь результативных серий по 20 и более матчей.

Кроме того, Кейн забивает четыре встречи подряд. В прошедшем матче на его счету показатель полезности «-2», 13 бросков в створ и силовой приём за 24.46 на льду (5.11 – в большинстве).