Кекяляйнен: «Коламбус» не будет обменивать Панарина только на драфт-пики

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, на каких условиях готов обменять российского нападающего Артемия Панарина. Напомним, у лучшего бомбардира (24+43) команды летом заканчивается контракт, который он отказался продлевать.



«Мы не будем обменивать Панарина только на выбор на драфте. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий на рынке. Об этом мы говорили с самого начала. Мы должны получить предложение, от которого не сможем отказаться. Оно должно отвечать нашим планам на ближайшее будущее и на долгосрочную перспективу», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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