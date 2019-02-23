Дюшейн: комфортно себя чувствовал в игре с «Оттавой» — арену менять не пришлось

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн поделился впечатлениями от выигранного матча с «Оттавой Сенаторз». Напомним, хоккеист дебютировал в составе «мундиров» игрой против клуба, из которого его обменяли за несколько часов перед началом встречи.



«Мне всё нравилось в «Оттаве». Игра сразу против бывшего клуба — хороший способ закончить период выступлений за «сенаторов». Возможно, я чувствовал себя даже более комфортно — мне не пришлось менять арену для дебюта. Мы провели отличную, солидную игру. Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отлично отработал, долгое время сохраняя шансы своей команде. Скоро у нас новая большая игра, мы к ней готовы», — приводит слова канадского нападающего Ottawa Sun.

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»