Варламов — о победе над «Чикаго»: трудный матч, Немет заблокировал бросков 10

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).



«Это большая победа для нас. Сегодня был действительно тяжёлый, напряжённый матч. Мы боролись и вырвали победу в концовке. Думаю, что Патрик Немет сегодня заблокировал бросков 10. Это было здорово, все отыграли хорошо», — приводит слова Варламова официальный сайт команды.



В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт – три.



Семён Варламов отразил 41 бросок из 44.

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»