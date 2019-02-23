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Варламов — о победе над «Чикаго»: трудный матч, Немет заблокировал бросков 10

Варламов — о победе над «Чикаго»: трудный матч, Немет заблокировал бросков 10
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

«Это большая победа для нас. Сегодня был действительно тяжёлый, напряжённый матч. Мы боролись и вырвали победу в концовке. Думаю, что Патрик Немет сегодня заблокировал бросков 10. Это было здорово, все отыграли хорошо», — приводит слова Варламова официальный сайт команды.

В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт – три.

Семён Варламов отразил 41 бросок из 44.

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»
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