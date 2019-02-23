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«Виннипег» обыграл «Вегас» благодаря дублю Лайне

«Виннипег» обыграл «Вегас» благодаря дублю Лайне
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение во встрече с «Виннипег Джетс», матч завершился со счётом 3:6. Для «рыцарей» поражение стало уже третьим подряд, «Виннипег» прервал неудачную серию из трёх матчей.

Уже к 89-й секунде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Николай Элерс и Кайл Коннор. К 29-й минуте «Вегас» отыгрался благодаря голам Пьера-Эдуара Белльмара и Ши Теодора. «Виннипегу» удалась концовка второго периода: за 35 секунд они забили дважды усилиями Патрика Лайне и Адама Лаури. На 41-й минуте Джонатан Маршессо сократил отставание гостей, но вскоре Лайне оформил дубль. Точку поставил гол в пустые ворота «Вегаса» от Эндрю Коппа.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 6
1:2, 1:2, 1:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Элерс (Литтл, Коннор) – 00:56 (5x5), 0:2 – Коннор (Литтл, Нику) – 01:28 (5x5), 1:2 – Белльмар (Носек, Ривз) – 15:43 (5x5), 2:2 – Теодор (Так, Штястны) – 28:09 (5x5), 2:3 – Лайне (Уилер, Труба) – 39:29 (5x4), 2:4 – Лаури (Шьяро) – 39:56 (5x5), 3:4 – Маршессо (Карлссон, Смит) – 40:08 (5x5), 3:5 – Лайне (Уилер, Труба) – 46:31 (5x3), 3:6 – Копп (Труба, Лаури) – 58:34 (5x5)

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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