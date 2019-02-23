Салливан: Малкину нужно быть на нужной стороне черты, которую нельзя пересекать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре нападающего команды Евгения Малкина.



«Нам очень нравится, как он выглядит в последнее время. Кажется, он начинает схватывать свою лучшую игру. Когда Джино это делает, он превращается в доминирующего игрока. У него есть талант проделывать с шайбой такие фокусы и завершать такие возможности, какие большинство других ребят делать не способны. В этом и заключается его вклад в командный успех. В то же время он один из тех парней, кто играет в хоккей весьма эмоционально. Считаем, именно в такие моменты, когда он действует с подобной энергией и эмоциями, мы видим лучшего Малкина. Но нам требуется, чтобы он оставался на правильной стороне черты, которую нельзя пересекать. Это тоже чрезвычайно важно, но в целом нам очень нравится тренд, в котором движется его игра», — цитирует Салливана официальный сайт лиги.

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