Кекяляйнен — об обмене Дюшейна: цель «Коламбуса» — победа в Кубке Стэнли

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого к его команде присоединился нападающий Мэтт Дюшейн.



«Мы хотим доказать нашим болельщикам, что настроены на победу. Мы хотим выиграть. Каждая команда в лиге начинает сезон, надеясь завоевать Кубок Стэнли. Мы тоже этого хотим. Это наша цель. У нас теперь больше шансов.



Я сказал Дюшейну то, что говорю сейчас вам: «Мы готовы пойти на риск. Понимаем, что его случай может рассматриваться как аренда игрока. И мы постараемся уговорить его остаться у нас. Но это будет потом. Мы можем обсуждать эту тему до окончания июня. Пока мы концентрируемся на сегодняшнем дне», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.

«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»