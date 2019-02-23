Сергей Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер, отметившийся тремя (2+1) очками во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).



Второй звездой стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0). Вратарь вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона, повторив результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 16 шат-аутов.



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3) и прервавший серию из 15 матчей без голов.