Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергей Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ

Сергей Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер, отметившийся тремя (2+1) очками во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

Второй звездой стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0). Вратарь вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона, повторив результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 16 шат-аутов.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3) и прервавший серию из 15 матчей без голов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент