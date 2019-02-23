Коньков: нет смысла жалеть об «Ак Барсе», было принято такое решение

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков подвёл итоги завершившегося для его команды сезона.



«Оценка сезона такая – команда выросла. Как мы начинали сезон, что про нас говорили в сентябре, и как мы заканчивали чемпионат – это две большие разницы. Это вселяет надежду, что если коллектив и костяк команды будет сохранен, следующий сезон будем стартовать уже с другого ракурса, с другой точки. Во-первых, и сыгранность будет, и сможем стремиться к другим вершинам.



Не жалею ли, что меня не отпустили в «Ак Барс»? Нет смысла про это разговаривать, что было, то было. Было принято решение такое. Я очень рад, что за период в конце декабря и за полтора месяца этого года команда сплотилась и показала достойный уровень игры. Во многих матчах мы проявили именно командный характер. Были победы и «на жилах», и терпели. Количество зрителей на трибунах – это констатация качества нашей игры. Я думаю, что и тренерский штаб, и руководство команды на это тоже обращает внимание», — цитирует игрока официальный сайт клуба.