Минское «Динамо» проведёт турнир со сборной Экстралиги

Минское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, одержав победу над «Йокеритом» (4:2). В этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 10-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше, чем на 20 очков.



Базовый клуб национальной сборной Беларуси продолжит работать, и в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до трёх побед со сборной клубов Экстралиги на базе минской «Юности». Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке.



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