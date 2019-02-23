Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов не сыграет в плей-офф

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов не сумеет принять участие в плей-офф Кубка Гагарина, информирует официальный сайт клуба.



«В течение сезона-2018/19 Эмиль Гарипов испытывал физические трудности, не позволявшие ему в полном объёме выполнять игровые функции. 22 января Ак Барс» поместил вратаря в список травмированных на срок до 19 февраля, в этот период игрок проходил постоянный процесс диагностики и реабилитации под контролем медицинского штаба клуба, а также при помощи зарубежных специалистов. 16 февраля по результатам обследования было принято решение об оперативном вмешательстве. 22 февраля Гарипов был прооперирован в одной из клиник Германии.



В связи с перечисленными событиями Эмиль Гарипов не примет участия в оставшихся матчах команды в сезоне-2018/19. Хоккейный клуб «Ак Барс» внимательно следит за состоянием вратаря и делает всё возможное для скорейшего восстановления своего воспитанника», — указано в заявлении клуба.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.