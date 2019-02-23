Шульц: когда Малкин прикасается к шайбе, он всегда опасен

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц поделился мнением об игре партнёра по команде, российского нападающего Евгения Малкина.



«Всякий раз, когда Джино прикасается к шайбе, он опасен. К нему вернулась уверенность в себе, что для нас очень здорово. Надеюсь, он продолжит и дальше играть так, как сейчас», — приводит слова защитника официальный сайт лиги.



Высказал оценку игры Малкина и нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен: «Разумеется, Джино — одно из наших больших орудий, один из топовых парней, и видеть его таким, как сейчас, просто здорово. И нам необходимо, чтобы он продолжал в том же духе».



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