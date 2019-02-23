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Источник: минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ

Источник: минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» сыграет с хоккейным клубом «Юность», усиленной игроками из клубов Экстралиги, серию из трёх матчей, об этом сообщил официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. Как сообщает издание Tribuna.com. это будет серия за право выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.

Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше, чем на 20 очков.

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