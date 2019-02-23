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Проворов: в Питтсбурге под открытым небом было здорово, но у нас будет ещё лучше

Проворов: в Питтсбурге под открытым небом было здорово, но у нас будет ещё лучше
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от матча с «Питтсбург Пингвинз». Встреча в рамках «Стадионной серии» пройдёт на открытом воздухе, её примет арена Lincoln Financial Field. Это всего второй матч под открытым небом под эгидой НХЛ, который будет проходить в Филадельфии.

«Два года назад на открытом стадионе в Питтсбурге было здорово, но здесь, мне кажется, будет ещё лучше. Мы ждём колоссальной поддержки фанатов. В прошлом году атмосфера во время плей-офф была отличной. Уверен, что завтра будет ещё лучше», — приводит слова Проворова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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