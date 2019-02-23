Проворов: в Питтсбурге под открытым небом было здорово, но у нас будет ещё лучше

Защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от матча с «Питтсбург Пингвинз». Встреча в рамках «Стадионной серии» пройдёт на открытом воздухе, её примет арена Lincoln Financial Field. Это всего второй матч под открытым небом под эгидой НХЛ, который будет проходить в Филадельфии.



«Два года назад на открытом стадионе в Питтсбурге было здорово, но здесь, мне кажется, будет ещё лучше. Мы ждём колоссальной поддержки фанатов. В прошлом году атмосфера во время плей-офф была отличной. Уверен, что завтра будет ещё лучше», — приводит слова Проворова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

