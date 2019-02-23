Новиков: «Йокерит» не внёс чего-то большого в наш хоккей, да и в свой тоже

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о двух парах первого раунда плей-офф в Западной конференции.



«К сожалению, «Сочи», мягко говоря, не развивается. Мне хотелось бы видеть в их исполнении большего. Это олимпийский город, они его представляют. Какого-то большого прогресса не вижу. А он нужен, потому что им нужно, чтобы зритель ходил. А зритель будет ходить, только когда будет видеть, что команда сражается и побеждает. Вот этой главной задачи «Сочи» не решил. Ребята, которые работают и играют там, должны понимать эту составляющую. «Локомотив» хорошо прошёл сезон. Самое главное — клуб постоянно показывает нам своих молодых воспитанников, это важнейший момент. Думаю, ярославцы являются фаворитами, но «Сочи», учитывая, что в составе «железнодорожников» много молодых, обязан дать бой.



«Йокерит» должен заявить о себе. «Шуты» вроде бы и стараются, но чего-то большого они в наш хоккей не внесли. Да и в свой тоже. Шансы здесь равны, но, мне кажется, «Динамо» будет посильнее. У москвичей разыгрались Шипачёв и Кагарлицкий, думаю, преимущество должно быть у динамовцев. Но финны должны доказать, что они не зря в КХЛ. Они отстаивают честь своей страны и финского хоккея. Этот момент для них очень интересный», — рассказал Новиков «Чемпионату».

Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ на Западе. Расклады от экспертов Пройдёт ли «Динамо» «Йокерит», сколько матчей проиграют ЦСКА и СКА и затянется ли серия «Локомотив» — «Сочи».