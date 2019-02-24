Гуськов: механизм «Барыса» ломается в плей-офф, «Торпедо» поборется за победу

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о противостоянии астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.



«Для нижегородцев встреча с «Барысом» – меньшее из зол. «Торпедо» сможет побороться с «Барысом», поскольку у астанинцев из года в год не всё получается в играх на вылет. Команда может здорово сыграть в регулярке, у неё классные легионеры, но что-то в механизме «Барыса» ломается, когда наступает плей-офф. «Торпедо» — команда боевитая, они могут изменить определённые планы и схемы перед кубковыми матчами и поборются за выход в следующий раунд», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Каким будет плей-офф КХЛ на Востоке. Расклады от экспертов Пройдут ли легко первый раунд «Автомобилист» и «Барыс», и как завершатся две субербитвы топ-клубов.