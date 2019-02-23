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В Балашихе стартовал Кубок «Авангарда» среди детей 2007 года рождения

В Балашихе стартовал Кубок «Авангарда» среди детей 2007 года рождения
Хоккей / КХЛ

В Балашихе стартовал первый Кубок «Авангарда» среди детей 2007 года рождения.

Церемония открытия прошла на «Арене Балашиха» перед матчем местного «Олимпийца» с омским «Авангардом». Ребят приветствовали заслуженный мастер спорта СССР участник Суперсерии 1972 года Юрий Ляпкин и президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский.

В турнире, который пройдет до 24 февраля, принимают участие шесть команд: «Авангард», «Олимпиец» (Балашиха), «Кристалл» (Электросталь), «Красная Звезда» (Санкт-Петербург), «Динамо» и «Снежные Барсы» (Москва). Победитель турнира определится по итогам кругового соревнования, где соперники по разу сыграют друг с другом.

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