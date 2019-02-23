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Басков — о серии «Динамо» и «Юности»: не говорим об этом как об экзамене

Басков — о серии «Динамо» и «Юности»: не говорим об этом как об экзамене
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о предстоящей товарищеской серии между «зубрами» и клубами Экстралиги. Напомним, в СМИ появилась информация, что в случае победы «Юность», на чьей базе будет собираться сборная, может занять место «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге.

Также позже появилась информация, что серия будет рассматриваться как экзамен для тренеров Андрея Сидоренко и Михаила Захарова.

«От результата любого хоккейного матча может зависеть судьба тренера. Но мы не говорим об этой серии как об экзамене для Сидоренко или Захарова. Это все, что могу сказать.

Правда ли, что победитель этой серии будет участвовать в КХЛ? Нет», — цитирует функционера Tribuna.com.

Источник: минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ
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