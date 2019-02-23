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Быков: уже сейчас без стеснения могу сказать, что Малкин — великий хоккеист

Быков: уже сейчас без стеснения могу сказать, что Малкин — великий хоккеист
Хоккей / НХЛ

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине.

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«Малкин — первый парень из моей родной Челябинской области, который наберёт 1000 очков в истории НХЛ. Наш уральский самоцвет. И я уже сейчас без стеснения могу сказать, что Малкин — великий. Не только потому, что он завоевал уже три Кубка Стэнли, а по качеству игры.

Я бы не стал оценивать Евгения по одному турниру или матчу. Вот есть команды-династии. Малкин же — игрок-династия. Потому что он привёл к подъёму хоккея в Магнитогорске, где теперь многие болеют за «Питтсбург». При этом Женя такой добрый и воспитанный человек, что помогает родному городу в те дни, когда там произошла страшная трагедия. Малкин поднимает хоккей и во всей России. Многие дети пошли в секции, когда увидели, как Джино играет за «Пингвинз» или сборную страны», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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