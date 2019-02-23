Подъяпольский — об отсутствии опыта в плей-офф: всё когда-то бывает впервые

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский оценил своё состояние перед матчами плей-офф. В первом раунде казанская команда встретится с омским «Авангардом».



«Все уже, наверное, забыли игру в Магнитогорске. Команда готовится к плей-офф. Ничего страшного, что у меня нет опыта игры в плей-офф, всё когда-то бывает в первый раз. Я готов во всех аспектах — и физически, и психологически.



Нам всё равно, с кем играть в плей-офф, честно. Будем биться до последнего, будем выкладываться изо всех сил, чтобы победить и порадовать Казань», — приводит слова Подъяпольского официальный сайт «Ак Барса».



Ранее стало известно, что в матчах плей-офф КХЛ не примет участия голкипер казанской команды Эмиль Гарипов.

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