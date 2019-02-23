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«Бостон» и «Коламбус» претендуют на форварда «Оттавы» Дзингела

«Бостон» и «Коламбус» претендуют на форварда «Оттавы» Дзингела
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Райан Дзингел может продолжить карьеру в «Бостон Брюинз» или «Коламбус Блю Джекетс», сообщает известный инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Обе команды заинтересованы в услугах 26-летнего американца. В нынешнем сезоне Дзингел провёл 57 матчей в регулярном чемпионате. Он отметился 22 результативными бросками и 22 голевыми передачами при показателе полезности «–13» и 29 минутах штрафного времени.

Вчера, 22 февраля, «сенаторы» обменяли в «Коламбус» нападающего Мэтта Дюшейна. В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. До обмена Дюшейн забросил 27 шайб и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности «–2» и 8 минутах штрафного времени.

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