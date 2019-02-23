Овечкин уложил на лёд игрока «Баффало», проведя эффектный силовой приём

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Капитан столичной команды Александр Овечкин забросил 44-ю шайбу в нынешнем сезоне и упрочил лидерство в списке снайперов регулярки. Помимо этого, российский форвард отметился эффектным силовым приёмом, который провёл против нападающего «клинков» Даниэля О’Регана.

Посмотреть видео силового приёма Овечкина можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овечкин нанёс восемь бросков в створ ворот и провёл пять силовых приёмов за 22 минуты 20 секунд на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и показатель полезности «+2» за 20 минут 2 секунды. Защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «–1» и нанёс два броска за 21 минуту 32 секунды пребывания на льду.