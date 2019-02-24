Чайковски: каждый игрок «Йокерита» чрезвычайно опасен и может решить исход серии

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Йокеритом».

«Это будет настоящий бой и очень сложная серия. Финская команда — неприятный соперник, который хорошо катается. Я уверен, что против них будет трудно играть. Эта команда станет бороться до конца во всех матчах, доигрывать каждый эпизод. Каждый игрок «Йокерита» чрезвычайно опасен и может в любой момент решить исход серии. Конечно, мы будем стараться играть как можно лучше. Тем не менее готовимся к сложному противостоянию», — приводят слова Чайковски «Известия».

Первый матч серии «Йокерит» — «Динамо» М состоится завтра, 25 февраля, на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Начало встречи — 19:30 мск.