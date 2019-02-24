«Бостон» прервал семиматчевую победную серию, уступив по буллитам «Сент-Луису»

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, прервалась победная серия «Брюинз», которая составляла семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Блюз» Сэмми Блейз, на счету которого победный буллит. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 31 бросок из 32.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и не реализовал буллит. Иван Барбашёв очков не набрал.