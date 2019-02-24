Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» прервал семиматчевую победную серию, уступив по буллитам «Сент-Луису»

«Бостон» прервал семиматчевую победную серию, уступив по буллитам «Сент-Луису»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, прервалась победная серия «Брюинз», которая составляла семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Блюз» Сэмми Блейз, на счету которого победный буллит. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 31 бросок из 32.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и не реализовал буллит. Иван Барбашёв очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Стин (Сундквист) – 07:15 (5x5), 1:1 – Вагнер (Миллер, Крюг) – 25:12 (5x5), 2:1 – Блейз – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент