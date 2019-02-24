Мэтт Дюшейн забросил первую шайбу за «Коламбус»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (завершился 2-й период, 3:0 — в пользу «Коламбуса»). Для форварда забитый гол стал первым в составе коллектива из штата Огайо.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дюшейн был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». Взамен канадский клуб получил форвардов Виталия Абрамова и Джонатана Давидсона, а также выбор в первом раунде драфта.

Видео гола также доступно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провёл 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 28 заброшенных шайб и 31 результативная передача при показателе полезности «-2» и 6 минутах штрафного времени.